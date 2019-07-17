2019-07-17T15:49:36+03:00
Общество

Нарушение работы ЗАГСов оказалось обычным системным обновлением

Проблемы с регистрацией вызвала некомпетентность работников
Никита Ключенков
Поделиться:
Комментарии: comments1
Проблема была не в системе, а в сотрудниках.Проблема была не в системе, а в сотрудниках.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Упоминаемые ранее в СМИ нарушения работы ЗАГСов оказались плановым обновлением системы регистрации. Официальный представитель ФНС России Борис Беляков заявил что об обновлении было известно заранее и для него был предусмотрен специальный оффлайн-режим. Он позволяет осуществлять регистрацию не только в процессе обновления, но даже при отключении связи в учреждении и поломках оборудования.

«Ограничений по работе в офлайн-режиме нет — система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями», — добавил Борис Беляков.

Актовые записи хранятся в учреждении в этом режиме и при восстановлении подключения выгружаются в систему. В отдаленных населенных пунктах оффлайн-режим используется на постоянной основе, с выгрузкой данных несколько раз в год, сообщает телеканал «360».

Проблемы с осуществлением актов регистрации, с которыми столкнулись посетители, появились из-за того, что некоторые служащие не разобрались с переходом в необходимый режим, несмотря на обязательное ознакомление с ним всех сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума обсуждает упрощение получения вида на жительство
Медведев: переход на электронные паспорта может начаться в 2023 году
Песков: Киев и Москва не ведут переговоры по обмену украинских моряков
Глава правящей партии Грузии выступает за нормализацию отношений с РФ
Москалькова предложила пересмотреть решение суда в отношении украинских моряков
В Кремле обеспокоены ситуацией с обвинением матери тяжелобольного ребенка
В Кремле назвали предложение Володина о поправках в конституцию темой для дискуссии
Глава украинского ПАСЕ сообщил, что на вокзале Киева его сумка стала на кошелек легче
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Оппозиционеры, сдавшие фальшивые подписи, могут попасть под уголовное дело
В Пекине высоко оценили слова Лаврова об отсутствии "китайской угрозы"
Генерал-майор Кожин рассказал о перспективах российской морской авиации
Зеленский устроил перепалку с директором аэропорта в Николаеве