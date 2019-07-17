Нарушение работы ЗАГСов оказалось обычным системным обновлением

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-17T15:49:36+03:00

Проблема была не в системе, а в сотрудниках. Фото: Тимур ХАНОВ

Изменить размер текста: A A

Упоминаемые ранее в СМИ нарушения работы ЗАГСов оказались плановым обновлением системы регистрации. Официальный представитель ФНС России Борис Беляков заявил что об обновлении было известно заранее и для него был предусмотрен специальный оффлайн-режим. Он позволяет осуществлять регистрацию не только в процессе обновления, но даже при отключении связи в учреждении и поломках оборудования.

«Ограничений по работе в офлайн-режиме нет — система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями», — добавил Борис Беляков.

Актовые записи хранятся в учреждении в этом режиме и при восстановлении подключения выгружаются в систему. В отдаленных населенных пунктах оффлайн-режим используется на постоянной основе, с выгрузкой данных несколько раз в год, сообщает телеканал «360».

Проблемы с осуществлением актов регистрации, с которыми столкнулись посетители, появились из-за того, что некоторые служащие не разобрались с переходом в необходимый режим, несмотря на обязательное ознакомление с ним всех сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU