В Кремле назвали предложение Володина о поправках в конституцию темой для дискуссии

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-17T15:56:16+03:00

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В Кремле ознакомились со статьёй председателя Государственной думы Вячеслава Володина о внесении поправок в Конституцию РФ, точка зрения депутата является темой для дискуссии, позиции по ней пока нет. Соответствующие заявление сделал заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пояснив, что «это же новая инициатива».

«Мы ознакомились. Широкий резонанс получила эта статья, опубликованная в "Парламентской газете". Это точка зрения спикера нижней палаты парламента - Думы, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Володин изложил свою личную точку зрения и сейчас она дискутируется.

Ранее Володин опубликовал статью с предложением о поправках в основной закон страны, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства. При этом спикер Госдумы подчеркнул, что базовые положения Конституции незыблемы, а речь идет о точечных корректировках. Хотя с данной инициативой политик выступал и ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU