"Платья не белые, а гости лишние": Россияне стали играть свадьбы по-новому

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-17T18:20:10+03:00

Только в этом году в мае московские отделы ЗАГС зарегистрировали более 4,5 тысячи браков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Пресс-служба московских ЗАГСов рассказала об изменениях в современных свадебных обрядах. Сотрудники учреждения рассказывают, что молодожены начинают отказываться от устаревших традиций.

На замену белым платьям все чаще приходят более яркие и интересные, а порой и в брючные костюмы. Также, молодые люди стремительно отказываются от традиционной большой и шумной свадьбы, все чаще бракосочетание отмечается в узком кругу семьи, сообщает сайт argumenti.ru.

«Недавно в нашем отделе зарегистрировали брак молодожены, которые работают в авиакомпании. Они так и пришли на церемонию: жених в форме пилота, а невеста – стюардессы», - рассказала начальник Дворца бракосочетания №1 Наталья Бурмистрова.

Народные приметы также постепенно отмирают, брак в мае давно никого не удивляет, отмечают в пресс-службе:«Говорят, что в мае жениться нельзя, потому что это принесет ссоры и недопонимания в молодую семью. Однако этот стереотип уже давно устарел. Только в этом году в мае московские отделы ЗАГС зарегистрировали более 4,5 тысячи браков».

ИСТОЧНИК KP.RU