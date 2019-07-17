Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ливня
Все коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за мощного ливня, обрушившегося на столицу в среду, 17 июля. В обеспечении бесперебойного функционирования водоотводящей системы и ликвидации скоплений воды задействовано не менее 1,2 тысяч сотрудников ГУП "Мосводосток". Такую информацию "КП" предоставили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
"На улицы города выехало около 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей", - сообщили в организации.
Так, например, были проведены работы по очистке от мусора водоприемных решеток под Бутырским путепроводом на Дмитровском шоссе. Скопление воды в районе также устранено. Движение транспорта восстановлено.
Сайт kp.ru писал, что угроза ливней сохранится до вечера четверга, 18 июля. В остальные дни на неделе ожидаются кратковременные осадки.
На Москву обрушился сильный ливень с грозой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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