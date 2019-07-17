Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ливня

СЕГОДНЯ 18:47 2019-07-17T18:47:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Все коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за мощного ливня, обрушившегося на столицу в среду, 17 июля. В обеспечении бесперебойного функционирования водоотводящей системы и ликвидации скоплений воды задействовано не менее 1,2 тысяч сотрудников ГУП "Мосводосток". Такую информацию "КП" предоставили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

"На улицы города выехало около 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей", - сообщили в организации.

Так, например, были проведены работы по очистке от мусора водоприемных решеток под Бутырским путепроводом на Дмитровском шоссе. Скопление воды в районе также устранено. Движение транспорта восстановлено.

Сайт kp.ru писал, что угроза ливней сохранится до вечера четверга, 18 июля. В остальные дни на неделе ожидаются кратковременные осадки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/720736" frameborder="0"></iframe> На Москву обрушился сильный ливень с грозой.

ИСТОЧНИК KP.RU