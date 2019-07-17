2019-07-17T17:54:03+03:00
Общество

"Ливень грешников": Москву накрыла рекордная гроза

В социальных сетях жители столицы обсуждают "грозовой апокалипсис"
Анастасия ВАРДАНЯН
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По прогнозам синоптиков, угроза ливней сохранится до вечера четвергаПо прогнозам синоптиков, угроза ливней сохранится до вечера четвергаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Еще утром в среду, 17 июля, московское МЧС предупредило об очередном ухудшении погоды. Из-за надвигающегося на столицу грозового фронта был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. И не обманули же. Почти все районы города накрыло рекордным ливнем. Этот дождь с грозой пользователи соцсетей уже назвали тропическим. За считанные минуты городские улицы, дворы и парки превратились в мелководные реки.

Тех, кого дождь застал в метро не спешат покидать подземные переходы. Почти на всех станциях города толпы людей.

Почти все районы города накрыло рекордным ливнем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти все районы города накрыло рекордным ливнемФото: Михаил ФРОЛОВ

- Стоим под навесом станции Боровицкая. В тесноте, да не в обиде. Не решаются выйти даже те, у кого с собой есть зонты. С неба льет такой водопад, что он не поможет, - рассказала "КП" жительница столицы Ольга Ветрова.

Те, кто решил от дождя спастись в такси тоже столкнулись с трудностями. Из-за непогоды спрос на машины резко подскочил и в разных районах столицы время ожидания со стандартных 3-5 минут выросло до 15-20.

- С дочкой находимся в районе митинского радиорынка. Хотели быстро вызвать такси, но не вышло. Мало того что время ожидание выросло в разы, так еще и цену подняли. Видимо, много заказов, вот и решили взвинтить тариф. Мы решили не переплачивать и переждать ливень в кафе, - рассказал Диана Лопырева.

evgenia_and_2_keeshondsevgenia_and_2_keeshonds
Не Москва, а тропинки....
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Тем временем в социальных сетях жители активно делятся фотографиями дождя с хэштегом "гроза в Москве". Судя по фотоподписям, к непогоде горожане уже привыкли (это лето может стать рекордным по количеству осадков) и к сюрпризам природы относятся с юмором.

round_midnight8round_midnight8
Вот не зря астрологи говорили, что вторая декада ретроградного Меркурия закончится ливнем грешников
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- И пускай капает, капает с неба, иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я не был , - подписал снимок насквозь промокшей обуви словами из популярной у молодежи песни москвич Роман Енин.

- Вот не зря астрологи говорили, что вторая декада ретроградного Меркурия закончится ливнем грешников. Смотрите, какой тропический дождь. Берегите себя!, - отмечает в свою очередь пользовательница round_midnight8.

samilyanovsamilyanov
Москву немного подтопило
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А вот водителям в Люберцах, кажется, не до смеха.

lifeyya1lifeyya1
хотели все на море )))) получите ра пишитесь)))))
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- Октябрьский проезд затопило так, что колеса почти полностью погружаются в лужи. Я проехал, но есть и жертва дождя. Старенькие "Жигули" заглохли прямо на дороге, - возмутился автомобилист Степан Егоров.

granimskgranimsk
Поплыли...
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По прогнозам синоптиков, угроза ливней сохранится до вечера четверга, 18 июля. А вот солнца ждать не стоит. Кратковременный осадки есть в прогнозе на ближайшую пятидневку.

На Москву обрушился сильный ливень с грозой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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