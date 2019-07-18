Погода в Москве на 18 июля 2019 года: столицу вновь накроет ливнями

СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-18T07:07:59+03:00

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 18 июля 2019 года

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Погода в Москве на 18 июля 2019 года будет дождливой и ветряной. Синоптики Гидрометцентра России сообщают, что столицу снова накроют ливни.

В целом погода будет облачной с обильными осадками и грозами. Ветер южного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду, а временами порывы могут достигать даже 12-17 м/с.

Дневная температура воздуха при этом будет держаться на уровне 20..22 градусов тепла, ночная - в пределах 13..15 градусов, передает сайт метеорологического центра.

Атмосферное давление пониженное - 739 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что в пятницу и субботу в столице все еще будет прохладно и дождливо, но в облаках появятся просветы. Погода начнет понемногу налаживаться лишь на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU