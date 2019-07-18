Госдума отменит льготный налоговый режим для пальмового масла

СЕГОДНЯ 07:44 2019-07-18T07:44:11+03:00

Решение принято на фоне заявлений граждан о недопустимости повсеместного использования этого продукта

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В четверг, 18 июля, на рассмотрение Государственной думы будет вынесен законопроект об отмене льготных налоговых условий для пальмового масла и повышении НДС на этот продукт до 20%. Соответствующее объявление сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

Он рассказал, что решение было принято после обсуждения обращений россиян о недопустимости повсеместного использования пальмового масла в пище.

"По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

"КП" писала, что репутация пальмового масла в России была испорчена производителями, использующими его с целью подделки молочных продуктов. Однако полный отказ от этого компонента означает возращение к трансжирам, которые провоцируют рак, диабет, болезни сердца и сосудов. Здоровой альтернативой может стать рафинированное пальмовое масло.

ИСТОЧНИК KP.RU