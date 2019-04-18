Пальмовое масло: можно есть или нет?

Пальмовое масло в мире

Историки считают, что пальмовое масло употребляли еще в Древнем Египте. На нем жарили, тушили, заправляли овощи. В 2000 году Кембриджский университет выпустил¹ книгу «Всемирная история еды». Ученые рассказали историю продуктов, начиная с древнейших времен. Археологи обнаружили² в Абидосе древние амфоры, которые принадлежат периоду 3000 годов до нашей эры. Химический анализ показал, что египтяне хранили в сосудах пальмовое масло, запасали в огромных количествах и готовили на нем каждый день.

Пальмовое масло до сих пор входит в египетскую, бенинскую и бразильскую кухни. Антон Птушкин из «Орла и Решки» в выпуске «Рио де Жанейро» пробовал³ национальное бразильское блюдо «матека» – тушеную рыбу с овощами в кокосовом молоке и пальмовом масле. Ведущий «Вокруг света» Андрей Понкратов выжимал масло из плодов пальмы в Бенине. В Гане популярна «аккра» - оладьи из черной фасоли, обжаренные в пальмовом масле. На островах Карибского моря готовят рагу из морепродуктов с зеленью и красным пальмовым маслом.

Пальмовое масло и фальсификат

В России пальмовое масло считают вредным. Вокруг него не утихают слухи и страхи. Репутацию ему испортила подделка молочных продуктов. Производители использовали его, чтобы фальсифицировать сыр, сливочное масло, творог. Ситуацию разъяснила Надежда Раева – начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области. В эфире федерального канала она объяснила, что ведомство борется не с пальмовым маслом, а вообще с подделкой продуктов. Производители постоянно придумывают новые способы фальсификации – подсолнечным маслом, говяжьим жиром. Сражаться нужно с этими людьми, а не с продуктами, и наказывать их за подделку. Отказаться от пальмового масла – значит опять вернуться к трансжирам. Эти компоненты провоцируют рак, диабет, болезни сердца и сосудов. Не зря ВОЗ считает их канцерогенами. Рафинированное пальмовое масло – здоровая альтернатива. Это обычное растительное масло, и, как оказалось, оно помогает сделать продукты без вредных компонентов.

Елена Малышева: «Не стоит бояться пальмового масла!»

Ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале подробно рассказала о полезных свойствах пальмового масла. Врач пригласила в студию ученых и представителей Роспотребнадзора, чтобы разобраться, вреден ли этот продукт и можно ли давать детям смеси с пальмовым маслом.

Елена Малышева поставила пальмовое масло на пьедестал почета по количеству витамина Е – в нем содержится 80% суточной нормы потребления. На втором месте – оливковое масло – 70%, на третьем – сливочное – 40%. Витамин Е крайне важен для здоровья человека, он защищает клетки от воспалительных процессов и старения.

Ведущая обратила внимание зрителей на то, что медицина считает пальмовое масло безопаснее сливочного. В нем нет холестерина и трансжиров. А в жирах животных, особенно молочном – они присутствуют. Кроме того, молочный жир содержит трансизомеры, которые образуются в желудке жвачных животных под действием ферментов. Всемирная организация здравоохранения рекомендует сокращать их количество до 1% в сутки.

Гость программы Владимир Бессонов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБНУ «НИИ питания», ответил на вопрос вредно ли пальмовое масло, которое содержится в продуктах питания. По словам ученого, вреда для здоровья оно не представляет. Эксперт отметил, что к каждому маслу есть законодательные требования по безопасности и качеству. Российские требования к этому продукту соответствуют мировым.

По словам Андрея Продеуса, врача, педиатра-иммунолога, доктора медицинских наук, пальмовое масло добавляют в детские смеси, чтобы приблизить состав к грудному молоку. В пальмовом масле есть пальмитиновая кислота – без нее невозможно нормальное развитие ребёнка, особенно в первые два года жизни.

Откуда столько слухов?

Объяснить это легко. Бизнесмены хотят продать свой товар. Молочным компаниям надо «отбить» траты на содержание коров. Им выгодно, чтобы люди думали: растительные масла, а, следовательно, спецжиры и маргарины на их основе, вредны для здоровья, они вне закона. Полезен только молочный жир, который стоит дороже.

Но это не единственный конкурент. Кондитерские фабрики делают конфеты, печенье, зефир. Посмотрите на состав – везде есть специализированные жиры. Это обычное растительное масло, его «подстраивают» так, чтобы драже таяло во рту, а не в руках, а вафельная начинка не «растекалась». 70% фабрик покупают специализированные жиры на российских заводах, которые сами перерабатывают растительные масла, в том числе пальмовое. Поэтому на прилавках есть недорогие продукты без трансжиров. На Западе тоже есть такие заводы. Что им нужно? Развалить наши предприятия и продавать нашим кондитерским фабрикам то же самое, но за бешеные деньги. Конфеты, печенье, и все, чем мы любим «почаевничать» тоже подорожает в 2-3 раза. Отсюда и мифы, что у нас в стране «техническое» пальмовое масло. Законодательство строго ко всем – и для растительных масел тоже не делают поблажек. Проверьте сами. Мы входим в Таможенный союз. Производители отчитываются перед законом по нормам Технических регламентов. Это документы, в которых прописаны требования к продуктам. Им подчиняются все – молочные, хлебные, масложировые, кондитерские заводы.

Не верьте в мифы

Пальмовое масло – обычное масло, как и подсолнечное, кукурузное, рапсовое. Оно не представляет вреда для здоровья и незаслуженно окружено мифами и страхами. Кстати, когда Петр I привез подсолнечник в Россию, о нем тоже слагали мифы.

¹ http://www.cambridge.org

² https://www.cambridge.org/core/

³ https://www.youtube.com/watch?v=1x4DnVMWAGs

Реклама