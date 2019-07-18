2019-07-18T10:15:01+03:00
Политика

Премьер-министр Саксонии призвал отказаться от антироссийских санкций

Михаэль Кретшмер заявил, что регионы Восточной Германии настаивают на более тесном сотрудничестве с РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль КретшмерПремьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль КретшмерФото: REUTERS
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Премьер-министр расположенной на востоке Германии федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер высказался в пользу снятия ограничительных мер с России на фоне возвращения ее делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Сайт kp.ru писал, что 26 июня ПАСЕ большинством голосов восстановила полномочия наших депутатов в международной организации. Украина, Грузия, Польша, Словакия и балтийские республики выступили против такого решения и заявили, что покидают сессию. Правда вскоре многие из них передумали.

"Правильным было то, что Россия вернула своё право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода "Северный поток — 2". Следующим шагом должно стать снятие санкций", — цитирует издание Die Welt политика.

По словам Кретшмера, регионы Восточной Германии настаивают на более тесном сотрудничестве с Россией, поскольку действующие на протяжении пяти лет ограничительные меры уже нанесли серьезный ущерб их экономике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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