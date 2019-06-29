Климкин назвал возвращение России в ПАСЕ «изменой Европы»

29 Июнь 23:36 2019-06-29T23:48:22+03:00

Глава МИД Украины считает, что теперь Москва с Брюсселем будут договариваться «за спиной» Киева

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что возвращение России в ПАСЕ грозит Незалежной проблемами, главная из которых – то, что теперь, по его мнению, Москва с Брюсселем начнут договариваться «за спиной» Киева и «навязывать « ему «чужую стратегию».

«Многие пишут о вероятном обмене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы — наша боль. Но не ведитесь на это. Не ищите подобного рода «логичных» оправданий», - вещает Климкин со своей страницы в Facebook.

И продолжает: «Хуже всего будет, если Россия с Европой решат, что они могут договориться за нашей спиной и попробуют навязать нам чужую стратегию и тактику». Дипломат убеждает, что хоть «в кулуарах» говорят, что Украина – это «общая ответственность» России и Европы, поэтому и действия должны быть общие, «на самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать».

По словам Климкина, «к сожалению, неопытность новой команды» президента Владимира Зеленского этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует.

«И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне», - продолжил Климкин стращать украинцев.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию о восстановлении полномочий российской делегации в полном объеме.

После этого Украина, Грузия, Польша, балтийские республики и Словакия заявили, что покидают июньскую сессию ПАСЕ в знак протеста. Правда, потом делегации этих стран передумали, причем первой от идеи бойкота отказалась Словакия.

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ИСТОЧНИК KP.RU