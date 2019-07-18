Более 80% российских дорог соответствуют нормативу

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-18T15:03:20+03:00

Об этом говорится в итоговом докладе Минтранса

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Более 80% федеральных трасс соответствуют нормативу. Об этом говорится в итоговом докладе Минтранса РФ.

В 2018 году были введены в эксплуатацию 8887,4 км дорог, на большинстве участков проведены ремонтные работы, восстановлены все параметры, теперь дороги соответствуют ГОСТУ. Таким образом нормативными считаются 82,8%.

Эксперты же полагают, что показатели завышены. Реальная доля — скорее около 65%, не более, уверен член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян.

Он соглашается, что состояние дорог существенно улучшилось за последние годы, но пока этих изменений недостаточно. Необходимо применять международные практики, так как наши технологии отстают от мирового уровня.

Федеральные трассы приводятся к стандартам, а вот региональные дороги пока еще оставляют делать лучшего, пишет ФАН.

Ранее Росстат назвал основные проблемы, на которые жалуются россияне. Они не меняются по много лет - это дураки и дороги. Причем последний пункт беспокоит не только сельских жителей, но и городских.

ИСТОЧНИК KP.RU