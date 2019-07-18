2019-07-18T15:03:20+03:00
Общество

Более 80% российских дорог соответствуют нормативу

Об этом говорится в итоговом докладе Минтранса
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В России 80% федеральных трасс соответствуют нормативуВ России 80% федеральных трасс соответствуют нормативуФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

Более 80% федеральных трасс соответствуют нормативу. Об этом говорится в итоговом докладе Минтранса РФ.

В 2018 году были введены в эксплуатацию 8887,4 км дорог, на большинстве участков проведены ремонтные работы, восстановлены все параметры, теперь дороги соответствуют ГОСТУ. Таким образом нормативными считаются 82,8%.

Эксперты же полагают, что показатели завышены. Реальная доля — скорее около 65%, не более, уверен член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян.

Он соглашается, что состояние дорог существенно улучшилось за последние годы, но пока этих изменений недостаточно. Необходимо применять международные практики, так как наши технологии отстают от мирового уровня.

Федеральные трассы приводятся к стандартам, а вот региональные дороги пока еще оставляют делать лучшего, пишет ФАН.

Ранее Росстат назвал основные проблемы, на которые жалуются россияне. Они не меняются по много лет - это дураки и дороги. Причем последний пункт беспокоит не только сельских жителей, но и городских.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина ввела спецпошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России
Эрдоган изучит предложение о покупке Турцией Су-35
Польза снижения веса окончательно доказана наукой
Ленинградская область – одна из первых создаст региональный фонд помощи дольщикам
Минобороны показало пуски крылатых ракет «Москит» в Японском море
Путин 19 июля посетить с рабочей поездкой Иркутскую область
Кампании по замене бумажных паспортов после внедрения электронных не будет
В аэропорту Белграда задержан рейс Lufthansa из-за сообщения о бомбе на борту
Эксперт оценил угрозы Киева на решение по гражданству для жителей Донбасса
В северной точке России зафиксирован рекордный рост температуры
Песков рассказал о неформальной встрече Путина и Лукашенко
В Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко
Instagram продолжает массово отключать лайки
В Киеве допускают, что новое перемирие в Донбассе может стать окончательным
Бывший участник проекта "Дом-2" погиб в Одессе
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло 65 человек
В сети опубликовали видео сожжения американского бронеавтомобиля
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче паспортов этническим украинцам