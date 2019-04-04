Дороги и алкоголики: Росстат назвал главные проблемы российских городов и сел

Более 90% россиян заявляют, что им нравится населенный пункт, в котором они живут — таковы данные исследования Росстата, в котором опрашивались 60 тысяч домохозяйств по репрезентативной выборке. Однако 75% респондентов пожаловались служителям статистики на проблемы своей малой родины.

На первом месте среди проблем, согласно традиции, состояние дорог — ими недовольны более 67% селян и 61% горожан. Второй повод для жалоб — удаленность и недоступность мест отдыха. Это стало проблемой для 38,4% граждан в среднем по стране.

Из тех, кто может добраться до места проведения досуга, подавляющее большинство (48,6%) отдают предпочтение отдыху в кафе и барах. Наименее популярными являются музеи, они по популярности уступают даже посещению религиозных учреждений.

В числе серьезных бед своего населенного пункта около трети россиян называют алкоголизм, а вот преступность занимает последнее место среди всех проблем.

Есть проблемы, которые свойственны не всем, а только некоторым регионам, но они очень остры. Главная из них — отсутствие нормального водоснабжения. Большинство жителей Тувы (почти 80%) и Забайкальского края (более 60%) круглый год живут без горячей воды. Лишены горячего водоснабжения 45,5 квартир в Бурятии, 31,1% - в далеко не жаркой по климату псковской области.

Чем же объяснить, что при всех таких проблемах 90% респондентов заявляют, что им нравится жить в своем населенном пункте? Об этом «КП» рассказала известный социолог, ведущий эксперт Левада-Центра Карина Пипия:

- С самого начала социологических исследований было отмечено, что на вопрос: «Кем вы себя осознаете с гордостью» подавляющее большинство называло два пункта — гражданином своей страны и представителем того места, где он родился. И только потом шла профессия или что-то еще. То есть любовь к малой Родине, желание ее не критиковать, а похвалить - всегда были. Другое дело, что ответ: «Мне нравится здесь жить» вовсе не означает, что человек никуда не собирается уезжать.

По словам социолога, в России внутренняя миграция превышает четверть населения, существуют населенные пункты, из которых подавляющее число молодежи уедет, и никакого предательства в этом нет: «Можно гордиться тем местом, где ты родился, и переезжать туда, где есть работа и уровень жизни выше».

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Напомним слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: «Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я был бы признателен Росстату за разъяснение».

- Методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики, — говорится в сообщении Росстата. - Для корректной трактовки полученные данные надо сравнивать с результатами исследований за предыдущие годы. В частности, по таким показателям, как возможность ежегодно покупать обувь по сезону, приглашать гостей на семейные торжества, менять мебель, пришедшую в негодность, показатели улучшаются».