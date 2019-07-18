Москвичей предупредили о ливнях и грозах

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-18T16:01:10+03:00

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Москвичей предупредили о дождях и грозах, которые надвигаются на столицу. В региональном МС отметили, что непогода придет в столицу ближе к вечеру и сохранится до ночи.

Непогоду будет сопровождать сильный ветер, порывы могут составить до 17 метров в секунду.

Жителям Москвы и области посоветовали без нужды не отходить далеко от дома. В помещении лучше закрыть все форточки и окна. Машины не стоит парковать под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Если сильный ветер застал на улице, то стоит обходить стороной старые деревья, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Нельзя подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.

Особое внимание на предупреждение стоит уделить тем, что находится у водоема или собирается к воде. В непогоду лучше переждать в укрытие, купать и рыбачить опасно для жизни, сообщает РИАМО.

Непогода, которая придет в регион в четверг по интенсивности будет уступать ливню, который накрыл столицу накануне. 17 июля, московское МЧС предупредило об очередном ухудшении погоды. Из-за надвигающегося на столицу грозового фронта был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. И не обманули же. Почти все районы города накрыло рекордным ливнем.

ИСТОЧНИК KP.RU