Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из России и Белоруссии к Олимпийским играм
Президент России Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпийским играм. Об этом в четверг глава государства заявил, выступая на VI Форуме регионов России и Белоруссии.
"В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям, - приводит ТАСС его слова. - В частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и к зимним в Пекине".
Сайт kp.ru писал, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщала британская газета The Sun, ссылаясь на обстоятельства дела, недавно открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко. Его обвиняет российского атлета в нарушении антидопинговых правил.
ИСТОЧНИК KP.RU