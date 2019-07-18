2019-07-18T16:03:52+03:00
Политика

Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из России и Белоруссии к Олимпийским играм

Российский лидер заявил об этом, выступая на VI Форуме регионов России и Белоруссии
Марина ВЕНЦОВА
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Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из России и Белоруссии к Олимпийским играмПутин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из России и Белоруссии к Олимпийским играмФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпийским играм. Об этом в четверг глава государства заявил, выступая на VI Форуме регионов России и Белоруссии.

"В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям, - приводит ТАСС его слова. - В частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и к зимним в Пекине".

Сайт kp.ru писал, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщала британская газета The Sun, ссылаясь на обстоятельства дела, недавно открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко. Его обвиняет российского атлета в нарушении антидопинговых правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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