Зеленский повторно попросил Порубия созвать внеочередное заседание Рады

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-18T16:17:36+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский повторно направил письмо спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента до 19 июля, чтобы рассмотреть антикоррупционные законопроекты.

«Десятая сессия продолжается до 19 июля 2019 года, что также было объявлено Вами на пленарном заседании 12 июля. То есть до 19 июля по требованию лиц, определенных конституцией Украины, во время очередной десятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва спикером Верховной рады Украины созывается внеочередное пленарное заседание», - обратился украинский лидер к Парубию через письмо, опубликованное на Facebook.

На своей странице Зеленский также назвал предыдущий отказ спикера «преступной бездеятельностью».

Как писал ранее сайт kp.ru, 17 июля Парубий отказался проводить внеочередное заседание, о котором просил Зеленский. Ожидалось, что оно состоится в четверг, 18 июля. При этом спикер уже не раз перечил новому президенту. Так, он назвал незаконным указ украинского лидера о роспуске Рады и обещал не позволить главе государства отменить закон об исключительности украинского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU