2019-07-18T16:35:52+03:00
Общество

По требованию Роскомнадзора Twitter удалил пост, оскорбляющий народ России

Ранее в ведомство поступило требование Генеральной прокуратуры РФ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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По требованию Роскомнадзора Twitter удалил пост, оскорбляющий народ РоссииПо требованию Роскомнадзора Twitter удалил пост, оскорбляющий народ РоссииФото: REUTERS
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В четверг, 18 июля, по требованию Роскомнадзора американская компания Twitter удалила пост, который содержат нецензурное оскорбление российского народа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одной из URL в социальной сети Twitter. Указанная страница содержала нецензурное оскорбление народа России», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в адрес социальной сети направлено уведомление о внесении данной страницы в реестр запрещённой информации, после чего нецензурная реплика была удалена администрацией Twitter.

Напомним, в феврале Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении социальной сети, руководство которой в указанные сроки не предоставила информацию о локализации персональных данных пользователей территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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