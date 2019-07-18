По требованию Роскомнадзора Twitter удалил пост, оскорбляющий народ России

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-18T16:35:52+03:00

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В четверг, 18 июля, по требованию Роскомнадзора американская компания Twitter удалила пост, который содержат нецензурное оскорбление российского народа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одной из URL в социальной сети Twitter. Указанная страница содержала нецензурное оскорбление народа России», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в адрес социальной сети направлено уведомление о внесении данной страницы в реестр запрещённой информации, после чего нецензурная реплика была удалена администрацией Twitter.

Напомним, в феврале Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении социальной сети, руководство которой в указанные сроки не предоставила информацию о локализации персональных данных пользователей территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU