По требованию Роскомнадзора Twitter удалил пост, оскорбляющий народ России
В четверг, 18 июля, по требованию Роскомнадзора американская компания Twitter удалила пост, который содержат нецензурное оскорбление российского народа. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одной из URL в социальной сети Twitter. Указанная страница содержала нецензурное оскорбление народа России», - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в адрес социальной сети направлено уведомление о внесении данной страницы в реестр запрещённой информации, после чего нецензурная реплика была удалена администрацией Twitter.
Напомним, в феврале Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении социальной сети, руководство которой в указанные сроки не предоставила информацию о локализации персональных данных пользователей территории России.
ИСТОЧНИК KP.RU