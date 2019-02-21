2019-02-21T19:34:38+03:00
Общество

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Twitter

Руководство социальной сети в указанные сроки не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении TwitterРоскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении TwitterФото: REUTERS
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Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Twitter. Руководство социальной сети в указанные сроки не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.

Официальный документ составили в присутствии представителя Twitter. В установленные КоАП РФ сроки его направят мировому судье. Позже он должен будет вынести решение об административной ответственности.

К слову, запрос Роскомнадзора был направлен в адрес компании в декабре 2018 года, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле прошлого года Роскомнадзор направил в Facebook запрос о локализации баз данных россиян. В случае, если закон о персональной информации не будет выполнен, соцсеть может прекратит работу в России.

А в мае прошлого года Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram из AppStore. В противном случае ведомство пригрозило компании "нарушением функционирования сервисов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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