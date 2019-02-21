Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Twitter
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Twitter. Руководство социальной сети в указанные сроки не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.
Официальный документ составили в присутствии представителя Twitter. В установленные КоАП РФ сроки его направят мировому судье. Позже он должен будет вынести решение об административной ответственности.
К слову, запрос Роскомнадзора был направлен в адрес компании в декабре 2018 года, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле прошлого года Роскомнадзор направил в Facebook запрос о локализации баз данных россиян. В случае, если закон о персональной информации не будет выполнен, соцсеть может прекратит работу в России.
А в мае прошлого года Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram из AppStore. В противном случае ведомство пригрозило компании "нарушением функционирования сервисов".
ИСТОЧНИК KP.RU