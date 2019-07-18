СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-18T16:40:13+03:00

Число жертв пожара в студии анимэ в Киото увеличилось до 33 Фото: REUTERS

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Число погибших в результате пожара, который произошел в четверг в студии аниме в японском городе Киото, возросло до 33.

По предварительной версии, причиной чрезвычайного происшествия стал поджог. Об этом сообщает телеканал NHK в "Твиттере".

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 18 июля, неизвестный мужчина устроил крупный пожар на студии аниме в японском городе Киото. Огонь охватил почти все трехэтажное здание, в котором располагается офис компании Kyoto Animation.

Сотрудники правоохранительных органов задержали возле горящей студии аниме подозреваемого в поджоге. Им оказался 41-летний мужчина, его мотивы непонятны. Предполагаемый злоумышленник тоже получил ожоги и был доставлен в больницу.

Сколько людей могло находиться в офисе в момент возгорания, точно неизвестно: по данным спасателей, более 70 человек, но большинство из них успели выбежать на улицу до того, как пламя охватило все трехэтажное здание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720893" frameborder="0"></iframe> В Киото подожгли студию анимэ.

ИСТОЧНИК KP.RU