2019-07-18T16:40:13+03:00
Происшествия

Число жертв пожара в студии анимэ в Киото увеличилось до 33

Причиной ЧП стал поджог, полиция задержала возле здания мужчину с канистрой [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Число жертв пожара в студии анимэ в Киото увеличилось до 33Число жертв пожара в студии анимэ в Киото увеличилось до 33Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число погибших в результате пожара, который произошел в четверг в студии аниме в японском городе Киото, возросло до 33.

По предварительной версии, причиной чрезвычайного происшествия стал поджог. Об этом сообщает телеканал NHK в "Твиттере".

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 18 июля, неизвестный мужчина устроил крупный пожар на студии аниме в японском городе Киото. Огонь охватил почти все трехэтажное здание, в котором располагается офис компании Kyoto Animation.

Сотрудники правоохранительных органов задержали возле горящей студии аниме подозреваемого в поджоге. Им оказался 41-летний мужчина, его мотивы непонятны. Предполагаемый злоумышленник тоже получил ожоги и был доставлен в больницу.

Сколько людей могло находиться в офисе в момент возгорания, точно неизвестно: по данным спасателей, более 70 человек, но большинство из них успели выбежать на улицу до того, как пламя охватило все трехэтажное здание.

В Киото подожгли студию анимэ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин рассказал о возможности урегулирования конфликта в Донбассе
Международные резервы России продолжают рост семь недель подряд
Healthy food приостановила производство еды после массового отравления
В Польше подтвердили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны
По требованию Роскомнадзора Twitter удалил пост, оскорбляющий народ России
Зеленский повторно попросил Порубия созвать внеочередное заседание Рады
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Житель Китая убил новорожденного внука, в шутку напоив его алкоголем
Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из России и Белоруссии к Олимпийским играм
Макрон принял приглашение Путина приехать на 75-летие Победы
Москвичей предупредили о ливнях и грозах
Очередная партия компонентов С-400 принята Турцией
Не бизнес, а забота о людях: Развенчиваем четыре мифа о платных дорогах на Крайнем Севере