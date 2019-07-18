Пожар на студии аниме в Японии: один человек погиб, 38 пострадали

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-18T08:39:38+03:00

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Утром в четверг, 18 июля, неизвестный мужчина устроил крупный пожар на студии аниме в японском городе Киото. Огонь охватил почти все трехэтажное здание, в котором располагается офис компании Kyoto Animation. Погиб один человек, не менее 38 пострадали, сообщает агентство Kyodo.

На месте работают бригады пожарных, медики скорой помощи и сотрудники полиции. Стражи порядка возле горящего здания задержали мужчину с канистрой, в которой были остатки горючего (бензина или керосина), поэтому убеждены, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

Пожарные тушат огонь в здании мультипликационной студии Kyoto AnimationФото: REUTERS

К слову, предполагаемый поджигатель тоже пострадал и доставлен в больницу. Имя злоумышленника пока не называется. Известно, что ему 41 год.

По словам очевидцев, огонь охватил здание мультипликационной студии после хлопка. Отмечается, что несколько пострадавших находятся без сознания.

Столб дыма над студией виден издалекаФото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU