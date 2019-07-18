2019-07-18T08:39:38+03:00
Происшествия

Пожар на студии аниме в Японии: один человек погиб, 38 пострадали

Причиной ЧП стал поджог, полиция задержала возле здания мужчину с канистрой [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Причиной крупного пожара стал поджогПричиной крупного пожара стал поджогФото: REUTERS
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Утром в четверг, 18 июля, неизвестный мужчина устроил крупный пожар на студии аниме в японском городе Киото. Огонь охватил почти все трехэтажное здание, в котором располагается офис компании Kyoto Animation. Погиб один человек, не менее 38 пострадали, сообщает агентство Kyodo.

На месте работают бригады пожарных, медики скорой помощи и сотрудники полиции. Стражи порядка возле горящего здания задержали мужчину с канистрой, в которой были остатки горючего (бензина или керосина), поэтому убеждены, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

Пожарные тушат огонь в здании мультипликационной студии Kyoto Animation Фото: REUTERS

Пожарные тушат огонь в здании мультипликационной студии Kyoto AnimationФото: REUTERS

К слову, предполагаемый поджигатель тоже пострадал и доставлен в больницу. Имя злоумышленника пока не называется. Известно, что ему 41 год.

По словам очевидцев, огонь охватил здание мультипликационной студии после хлопка. Отмечается, что несколько пострадавших находятся без сознания.

Столб дыма над студией виден издалека Фото: REUTERS

Столб дыма над студией виден издалекаФото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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