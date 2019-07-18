Зеленский призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-18T18:16:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных бизнесменов, которые ищут новые площадки для инвестиций, обратить внимание на Украину. Глава украинского государства заверил, что его родина докажет, что является страной с мощным инвестиционным потенциалом.

“Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе, - написал он в «Фейсбуке». - Я лично это гарантирую».

Зеленский также призвал всех граждан Украины, которые в настоящий момент проживает за пределами страны, делиться размещенным им видео, чтобы иностранный бизнес “отверг сомнения и начал инвестировать в Украину”.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Зеленский в ходе своего второго визита в Донбасс с момента вступления в должность пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721013" frameborder="0"></iframe> Зеленский на английском попросил инвестировать в «страну свободы».

ИСТОЧНИК KP.RU