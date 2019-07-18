Зеленский призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных бизнесменов, которые ищут новые площадки для инвестиций, обратить внимание на Украину. Глава украинского государства заверил, что его родина докажет, что является страной с мощным инвестиционным потенциалом.
“Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе, - написал он в «Фейсбуке». - Я лично это гарантирую».
Зеленский также призвал всех граждан Украины, которые в настоящий момент проживает за пределами страны, делиться размещенным им видео, чтобы иностранный бизнес “отверг сомнения и начал инвестировать в Украину”.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Зеленский в ходе своего второго визита в Донбасс с момента вступления в должность пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру региона.
Зеленский на английском попросил инвестировать в «страну свободы».
ИСТОЧНИК KP.RU