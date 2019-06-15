Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-15T17:04:03+03:00

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. Фото: сайт президента Украины

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, второй раз с момента вступления в должность главы государства прибыл в Донбасс, где провел в Мариуполе встречу с представителями малого и среднего бизнеса.

«В ближайшее время будут инвестиции в инфраструктуру Донбасса. Я обсуждаю это со всеми иностранными инвесторами", - приводит слова Зеленского пресс-служба. Украинский лидер также анонсировал внесение в парламент "реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса".

Кроме того, президент Украины добавил, что главная цель – это государство в смартфоне, которое позволит минимизировать общение бизнеса с чиновниками.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, прошлый визит в Донбасс Зеленский посвятил Луганской области. Там он сквозь дырочку в окопах понаблюдал за позициями защитников Луганской народной республики.

ИСТОЧНИК KP.RU