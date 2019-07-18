В Офисе Зеленского предлагают обменять Вышинского на Сенцова

СЕГОДНЯ 22:56 2019-07-18T23:18:34+03:00

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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского в ответ на предложение России освободить главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского предлагают сделать РФ аналогичный шаг и одновременно освободить осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала она в «Фейсбуке».

Напомним, ранее в четверг, как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что освобождение Вышинского из-под стражи и его возвращение в Россию могло бы стать "прекрасным первым шагом" на пути нормализации отношений Москвы и Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU