2019-07-18T23:18:34+03:00
Политика

В Офисе Зеленского предлагают обменять Вышинского на Сенцова

По словам пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, обмен должен пройти параллельно
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Кирилл Вышинский. Фото: Петр Сивков/ТАССКирилл Вышинский. Фото: Петр Сивков/ТАСС
Изменить размер текста:

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского в ответ на предложение России освободить главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского предлагают сделать РФ аналогичный шаг и одновременно освободить осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала она в «Фейсбуке».

Напомним, ранее в четверг, как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что освобождение Вышинского из-под стражи и его возвращение в Россию могло бы стать "прекрасным первым шагом" на пути нормализации отношений Москвы и Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию Еврокомисии
Трамп: корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в регионе Ормузского пролива
Гульнара Каримова госпитализирована из колонии на скорой
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляционной жалобы
Власти Германии вслед за США предостерегли о рисках использования приложения FaceApp
Череповецкий меткомбинат откроют для туристов
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
В Мюнхене пропали две россиянки
Трамп: США не рассматривают санкции против Турции из-за С-400
Турция готова рассмотреть альтернативы американским F-35
"Такого урожая на Кубани еще не было": Краснодарский край первым в России завершил уборочную кампанию
Бывший муж Аланы Мамаевой осужден на два года колонии общего режима
СМИ: задержанный Ираном танкер с контрабандным топливом шел под британским флагом
Глава Shell пообещал Путину в ближайшие 5 лет еженедельно открывать по одной новой АЗС в России
Россельхознадзор назвала причину массовой гибели пчел
Спутниковой навигационная система Galileo возобновила работу после сбоя
Путин поручил решить вопрос с отменой штрафов, которые зафиксировали камеры, размещенные с нарушением
МИД вызвал "на ковер" американского дипломата из-за истории с визами Англо-американской школы
Росстат: зарплата половины россиян меньше 35 тысяч рублей в месяц
Лавров: есть основания полагать, что Киев будет выполнять Минские соглашения
Российские туристы рассказали о любимых видах отдыха
Российские ученые создали уникальный прибор для диабетиков
Не менее девяти человек погибли в результате взрыва в Афганистане