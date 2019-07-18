2019-07-18T13:06:24+03:00
Политика

Песков: освобождение Вышинского будет способствовать диалогу РФ и Украины

В Кремле рассказали, какой шаг может стать "прекрасным" началом возобновления отношений между странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кирилл Вышинский. Фото - Андрей ДоманскийКирилл Вышинский. Фото - Андрей Доманский
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Освобождение главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи и его возвращение в Россию могло бы стать "прекрасным первым шагом" на пути нормализации отношений Москвы и Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал, что ранее с похожим предложением выступил украинский лидер Владимир Зеленский. Политик заявил, что нормализация диалога может начаться после того, как задержанные в ноябре прошлого года моряки будут освобождены.

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек уже раскритиковал такую инициативу, назвав ее "игрой в одни ворота".

"Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - сказал представитель Кремля.

"Пощечина правосудию" - Кирилл Вышинский о заседании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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