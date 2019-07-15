В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Кирилла Вышинского в понедельник,15 июля, могут выпустить из заключения.
Сарган считает, это возможно благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту".
- Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу, - написала Сарган в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что привез в Киев письмо от матери Вышинского, которое передали Владимиру Зеленскому. Позднее он посетил журналиста в СИЗО, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне текущего года Кирилл Вышинский заявил, что уверен в том, что его заключили в тюрьму для шантажа обменом. По словам журналиста, цель его ареста «политическая».
"Пощечина правосудию" - Кирилл Вышинский о заседании суда.
ИСТОЧНИК KP.RU