2019-07-15T11:24:06+03:00
Общество

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Лариса Сарган подчеркнула, что это возможно благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Генпрокуратуре Украины заявила, что Вышинский может выйти на свободу в понедельникВ Генпрокуратуре Украины заявила, что Вышинский может выйти на свободу в понедельникФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Кирилла Вышинского в понедельник,15 июля, могут выпустить из заключения.

Сарган считает, это возможно благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту".

- Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу, - написала Сарган в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что привез в Киев письмо от матери Вышинского, которое передали Владимиру Зеленскому. Позднее он посетил журналиста в СИЗО, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне текущего года Кирилл Вышинский заявил, что уверен в том, что его заключили в тюрьму для шантажа обменом. По словам журналиста, цель его ареста «политическая».

"Пощечина правосудию" - Кирилл Вышинский о заседании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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