2019-07-19T14:09:48+03:00
Политика

Меркель не сожалеет об уходе с поста главы партии ХДС

Канцер Германии считает, что союз демократов сможет завоевать поддержку народа, спокойно реализуя свои планы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель не жалеет о своем решении оставить пост председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом сама глава правительства сказала в пятницу, 19 июля, на пресс-конференции в Берлине.

Сайт kp.ru писал, что Меркель возглавляла партию с апреля 2000 года, однако была вынуждена подать в отставку на фоне плохих результатов политического объединения на земельных выборах. Новый председатель был избран на съезде демократов в начале декабря 2018-го. Им стала протеже канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Нет, я не сожалею об этом", - заявила глава правительства ФРГ.

По ее мнению, партия сможет вернуть доверие населения и повысить свой рейтинг, если просто продолжит спокойно реализовывать ранее намеченные планы, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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