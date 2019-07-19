Меркель не сожалеет об уходе с поста главы партии ХДС
Канцлер Германии Ангела Меркель не жалеет о своем решении оставить пост председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом сама глава правительства сказала в пятницу, 19 июля, на пресс-конференции в Берлине.
Сайт kp.ru писал, что Меркель возглавляла партию с апреля 2000 года, однако была вынуждена подать в отставку на фоне плохих результатов политического объединения на земельных выборах. Новый председатель был избран на съезде демократов в начале декабря 2018-го. Им стала протеже канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Нет, я не сожалею об этом", - заявила глава правительства ФРГ.
По ее мнению, партия сможет вернуть доверие населения и повысить свой рейтинг, если просто продолжит спокойно реализовывать ранее намеченные планы, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU