2019-07-19T14:30:43+03:00
Политика

Посол Южной Кореи вызван в МИД Японии для вручения ноты протеста

Сеул отрицает все обвинения в нарушении международного права
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жители Корейского полуострова подвергались принудительной трудовой мобилизации со стороны ЯпонииЖители Корейского полуострова подвергались принудительной трудовой мобилизации со стороны ЯпонииФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно вызвал посла Южной Кореи Нам Гван Пхо в ведомство для вручения ему ноты протеста. В Токио возмущены тем, что Сеул отказался вынести вопрос о выплате компенсаций за принуждение к труду на рассмотрение международного арбитражного суда.

Сайт kp.ru писал, что в годы оккупации Корейского полуострова (1910-1945) японцы заставляли жителей захваченной страны трудится на своих заводах. Особенно часто это происходило во время Второй мировой войны. Уже в XXI веке Сеул предложил Токио создать совместный фонд по выплате компенсаций пострадавшим от трудовой мобилизации, но получил отказ. Япония, в свою очередь, хотела созвать арбитражную коллегию для урегулирования вопроса, но это не понравилось Корее.

Тогда Токио обвинил соседнее государство в нарушении международного права. Заместитель главы Управления национальной безопасности администрации президента республики Ким Хён Чон назвал такое заявление "не соответствующим действительности", - передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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