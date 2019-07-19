2019-07-19T14:57:05+03:00
Происшествия

Полиция Мюнхена не исключает, что пропавших россиянок могли убить

Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна пошли по магазинам и не вернулись
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна. Фото: polizei.bayern.deМария и ее 16-летняя дочь Татьяна. Фото: polizei.bayern.de
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Полиция Мюнхена считает, что пропавшие на прошлой неделе россиянки могли быть убиты. Многие обстоятельства указывают на то, что в отношении 41-летней Марии и ее 16-летней дочери Татьяны были совершены насильственные действия.

Подробности расследования пока не раскрываются, однако правоохранители уверены - женщины не покидали территорию страны. Их паспорта были найдены в квартире по улице Оттобруннерштрассе.

Сайт kp.ru писал, что в прошлую субботу, 13 июля, около 15:00 россиянки отправились в торговый центр, расположенный в районе Нойперлах, однако, похоже, так и не добрались до места. Об их пропаже сообщили сразу два человека - бывший и нынешний мужья Марии.

К настоящему моменту информации о местонахождении женщину и ребенка нет. С того самого дня они так и не выходили на связь. Делом занялся отдел по расследованию убийств, передает Bild.

ИСТОЧНИК KP.RU

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