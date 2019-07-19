Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-19T15:13:28+03:00

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В 2018 наибольший уровень загрязнения воздуха был зафиксирован в 22 российских городах, общая численность населения в которых составляет 5,1 млн человек. Такие данные приводит Росгидромет.

Больше всего атмосфера загрязнена в городах с предприятиями чёрной, цветной и алюминиевой промышленности, угольной и горнодобывающей промышленности.

Все наиболее загрязнённые города расположены в восточной части России. В Росгидромете пояснили, что данная территория является неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о масштабном экологическом исследовании компании Aerostate, которая назвала 10 районов Москвы с самым загрязненным воздухом. Хуже всего ситуация в центре столицы, в районе Садового кольца

СПРАВКА "КП"

В представленный список вошли:

Абакан,

Ангарск,

Барнаул,

Братск,

Зима,

Иркутск,

Искитим,

Красноярск,

Кызыл,

Лесосибирск,

Минусинск,

Новокузнецк,

Норильск,

Петровск-Забайкальский,

Свирск,

Селенгинск,

Улан-Удэ,

Усолье-Сибирское,

Черемхово,

Черногорск,

Чита,

Шелехов.

ИСТОЧНИК KP.RU