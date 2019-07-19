Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
В 2018 наибольший уровень загрязнения воздуха был зафиксирован в 22 российских городах, общая численность населения в которых составляет 5,1 млн человек. Такие данные приводит Росгидромет.
Больше всего атмосфера загрязнена в городах с предприятиями чёрной, цветной и алюминиевой промышленности, угольной и горнодобывающей промышленности.
Все наиболее загрязнённые города расположены в восточной части России. В Росгидромете пояснили, что данная территория является неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о масштабном экологическом исследовании компании Aerostate, которая назвала 10 районов Москвы с самым загрязненным воздухом. Хуже всего ситуация в центре столицы, в районе Садового кольца
СПРАВКА "КП"
В представленный список вошли:
Абакан,
Ангарск,
Барнаул,
Братск,
Зима,
Иркутск,
Искитим,
Красноярск,
Кызыл,
Лесосибирск,
Минусинск,
Новокузнецк,
Норильск,
Петровск-Забайкальский,
Свирск,
Селенгинск,
Улан-Удэ,
Усолье-Сибирское,
Черемхово,
Черногорск,
Чита,
Шелехов.
ИСТОЧНИК KP.RU