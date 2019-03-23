2019-03-23T19:08:15+03:00
Общество

Названы 10 районов Москвы с самым загрязненным воздухом

Хуже всего ситуация в центре столицы, в районе Садового кольца
Анастасия ВАРДАНЯН
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Самый грязный воздух - в Замоскворечье, на Якиманке и АрбатеСамый грязный воздух - в Замоскворечье, на Якиманке и АрбатеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Обнародованы результаты масштабного экологического исследования. По заказу "Яндекса" компания Aerostate изучила показатели концентрации основных составляющих выхлопного газа в атмосфере Москвы. Оказалось, что хуже всего дела со свежим воздухом обстоят в центре столицы. Самые плохие показатели на Таганской площади и на Якиманке.

- В первом случае мы имеем дело с огромной заасфальтированной площадью, где встречается сразу несколько транспортных потоков. А во втором, с Якиманкой, кажется, всё должно быть не так плохо — там набережная Москвы-реки и парк Горького. Но поскольку этот зелёный участок узкой вытянутой формы, загазованный воздух транспортных магистралей — Садового кольца, Ленинского проспекта и ТТК — пронизывает его практически насквозь, а навигация на Москве-реке дополняет загрязнение, - говорится в докладе экспертов.

Третье место в антирейтинге занял Арбат. Экологи заметили любопытную тенденцию. Оказалось, что в столице концентрация выхлопных газов особенно высока вблизи торговых центров.

- Очень плохие показатели на северо-западе у Красногорска. Казалось бы, ветер дует с запада/северо-запада на восток/юго-восток, и западные районы считаются более экологически чистыми. Однако с тех пор, как рядом с Красногорском возвели торговый центр, там постоянные пробки. Не спасают даже озеро Серебряный бор и большой парк рядом, - сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Не лучше ситуация и на Каширском шоссе. Главным источником загрязнений тут стали автомобили, которые регулярно стоят в многокилометровых пробках.

По заказу "Яндекса" компания Aerostate изучила показатели концентрации основных составляющих выхлопного газа в атмосфере Москвы Карта: realty.yandex.ru

По заказу "Яндекса" компания Aerostate изучила показатели концентрации основных составляющих выхлопного газа в атмосфере Москвы Карта: realty.yandex.ru

ТОП-10 районов Москвы с самым загрязненным воздухом

1 Замоскворечье

2. Якиманка

3 Арбат

4 Таганский

5 Тверской

6 Хамовники

7 Южнопортовый

8 Мещанский

9 Пресненский

10 Даниловский

ИСТОЧНИК KP.RU

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