Названы 10 районов Москвы с самым загрязненным воздухом
Обнародованы результаты масштабного экологического исследования. По заказу "Яндекса" компания Aerostate изучила показатели концентрации основных составляющих выхлопного газа в атмосфере Москвы. Оказалось, что хуже всего дела со свежим воздухом обстоят в центре столицы. Самые плохие показатели на Таганской площади и на Якиманке.
- В первом случае мы имеем дело с огромной заасфальтированной площадью, где встречается сразу несколько транспортных потоков. А во втором, с Якиманкой, кажется, всё должно быть не так плохо — там набережная Москвы-реки и парк Горького. Но поскольку этот зелёный участок узкой вытянутой формы, загазованный воздух транспортных магистралей — Садового кольца, Ленинского проспекта и ТТК — пронизывает его практически насквозь, а навигация на Москве-реке дополняет загрязнение, - говорится в докладе экспертов.
Третье место в антирейтинге занял Арбат. Экологи заметили любопытную тенденцию. Оказалось, что в столице концентрация выхлопных газов особенно высока вблизи торговых центров.
- Очень плохие показатели на северо-западе у Красногорска. Казалось бы, ветер дует с запада/северо-запада на восток/юго-восток, и западные районы считаются более экологически чистыми. Однако с тех пор, как рядом с Красногорском возвели торговый центр, там постоянные пробки. Не спасают даже озеро Серебряный бор и большой парк рядом, - сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Не лучше ситуация и на Каширском шоссе. Главным источником загрязнений тут стали автомобили, которые регулярно стоят в многокилометровых пробках.
По заказу "Яндекса" компания Aerostate изучила показатели концентрации основных составляющих выхлопного газа в атмосфере Москвы Карта: realty.yandex.ru
ТОП-10 районов Москвы с самым загрязненным воздухом
1 Замоскворечье
2. Якиманка
3 Арбат
4 Таганский
5 Тверской
6 Хамовники
7 Южнопортовый
8 Мещанский
9 Пресненский
10 Даниловский
ИСТОЧНИК KP.RU