2019-07-19T15:29:47+03:00
Происшествия

Сотруднику УФНС Москвы предъявили обвинения по делу о разбое с участием спецназовцев ФСБ

Слушания прошли в Московском окружном военном суде
Александр ДЖУМАЕВ
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Одним из фигурантов дела о разбое с участием сотрудников ФСБ оказался работник налоговой службыОдним из фигурантов дела о разбое с участием сотрудников ФСБ оказался работник налоговой службыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одним из фигурантов уголовного дела о разбое с участием сотрудников ФСБ является сотрудник столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Чиквин. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно в ходе заседания Московского окружного военного суда, где прошли слушания.

Сообщается, что адвокат Чиквина предложил за своего подзащитного залог в размере 3 миллионов рублей. "Прошу отменить решение суда и избрать домашний арест или залог в 3 млн рублей", - приводит агентство слова адвоката.

Сайт kp.ru ранее сообщал о заключении под стражу пятерых сотрудников ФСБ, которых подозревают в совершении разбойного нападения. Всего было задержано семь человек, двоим из которых в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Также сообщается, что двое сотрудников оформили явку с повинной и признали вину, а еще один признал вину лишь частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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