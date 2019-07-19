Сотруднику УФНС Москвы предъявили обвинения по делу о разбое с участием спецназовцев ФСБ

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-19T15:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Одним из фигурантов уголовного дела о разбое с участием сотрудников ФСБ является сотрудник столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Чиквин. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно в ходе заседания Московского окружного военного суда, где прошли слушания.

Сообщается, что адвокат Чиквина предложил за своего подзащитного залог в размере 3 миллионов рублей. "Прошу отменить решение суда и избрать домашний арест или залог в 3 млн рублей", - приводит агентство слова адвоката.

Сайт kp.ru ранее сообщал о заключении под стражу пятерых сотрудников ФСБ, которых подозревают в совершении разбойного нападения. Всего было задержано семь человек, двоим из которых в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Также сообщается, что двое сотрудников оформили явку с повинной и признали вину, а еще один признал вину лишь частично.

ИСТОЧНИК KP.RU