СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-19T16:49:06+03:00

В МИД сообщили о закрытых консультациях с Нидерландами по МН17 Фото: REUTERS

Лайнер «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014

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Консультации с Нидерландами по делу о крушении малайзийского Боинга МН17 над Донбассом 17 июля 2014 года идут, но они носят конфиденциальный характер. Соответствующие заявление сделал замглавы МИД РФ Грушко.

«Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», - сказал дипломат.

Накануне, 17 июля посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что Российское посольство в Нидерландах не поучало от местных властей запрос на выдачу подозреваемых в деле о МН-17. Однако он заявил, что возможно будут какие-то действия со стороны посольства Нидерландов в Москве.

Напомним, крушение пассажирского Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года в Донбассе. Катастрофа унесла жизни 298 человек - граждане 10 государств.

ИСТОЧНИК KP.RU