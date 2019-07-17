Россия не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу о крушении МН17

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-17T12:37:40+03:00

Россия не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу о крушении малазийского МН17 Фото: REUTERS

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Российское посольство в Нидерландах не поучало от местных властей запрос на выдачу подозреваемых в деле о крушении малазийского самолета МН17. Российская сторона уверена, что вероятнее всего такого запроса и не будет.

- Такого запроса мы от голландцев не получали и вряд ли получим. Они прекрасно знают о нашем законодательстве на сей счёт и вряд ли будут обращаться в наше посольство, - сказал посол России в Нидерландах Александр Шульгин в интервью «РИА Новости».

Однако он думает, что будут какие-то действия со стороны посольства Нидерландов в Москве.

Следственная группа занимается делом без участия российской стороны. Они заявили, что назвали виновных. Между тем, Россия передала Нидерландам данные российских радаров. Помимо этого были предоставлены документы, свидетельствующую о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU