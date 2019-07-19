В МИД РФ было передано поручительство омбудсмена Украины в отношении украинских моряков
В пятницу, 19 июля, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о передаче в Министерство иностранных дел России ее личного поручительства в отношении 24 украинсков моряков, задержанных российскими пограничниками за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе в конце прошлого года.
«Только что временно поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова относительно моего личного поручительства в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО», - написала она в Facebook.
Напомним, 17 июля, Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам. Денисова попросила освободить их из под стражи под личную ответственность.В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разобраться со степенью вины моряков и предложила пересмотреть меру пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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