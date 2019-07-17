2019-07-17T16:11:13+03:00
Политика

Москалькова предложила пересмотреть решение суда в отношении украинских моряков

Омбудсмен заявила, что необходимо разобраться со степенью вины этих людей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. ФОТО: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. ФОТО: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разобраться со степенью вины украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе. Это произошло в конце прошлого года. Омбудсмен просит пересмотреть решение Лефортовского суда в Москве, который на три месяца продлил их арест.

«Мне кажется, что, очень важно, что когда выяснилась все-таки причина направления этих кораблей на нарушение нашей границы с тем, чтобы сорвать выборы президента, нужно разобраться со степенью вины этих людей», - сказала омбудсмен, отметив, что «было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в среду, 17 июля, Лефортовский суд в Москве на три месяца продлил арест шести из 24 украинских моряков. Стоит отметить, что незадолго до этого, 15 июля, Москалькова встретилась со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, с которой обсуждали вопрос механизма возвращения задержанных украинских и российских граждан на родину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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