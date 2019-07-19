Путин заявил, что ситуация на Украине не изменилась после президентских выборов

СЕГОДНЯ 23:02 2019-07-19T23:02:19+03:00

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о видимых из изменениях на Украине после президентских выборов. По его мнению, их нет.

"Пока нет. Ведь то голосование, которое прошло, было явно протестным голосованием", - ответил Путин в американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

В том интервью он также заявил что не знает, что случилось с Сергеем Скрипалем. По его мнению, в этой истории "что-то не так" и "просто скандал нужен был".

Между делом оскароносносный режиссер Оливер Стоун предложил Путину стать крестным отцом его дочери. Президент предложение воспринял со скепсисом и спросил, хочет ли она быть православной. Стоун ответил, что сделает для этого все возможное. В ответ наш лидер предложил деятелю искусства поинтересоваться мнением девушки. Девочка Тара - младшая из трех детей Стоуна. И единственная дочка.

ИСТОЧНИК KP.RU