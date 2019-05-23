Сергей Скрипаль жив и регулярно звонит своей племяннице Виктории

Удивительно, но Виктория Скрипаль общалась с «Комсомольской правдой» буквально в субботу, 18 мая. Тогда она рассказывала о своих предположениях, что её двоюродная сестра Юля, скорее всего, в ближайшее время сделает официальное заявление о том, что на родину больше не вернётся.

В разговоре с «Комсомолкой» Виктория посетовала, что на связь с ней английские в кавычках родственники не выходят вот уже почти год.

- Я знаю, что Юля регулярно звонит в приют, где живет ее пес. Спрашивает, как он. Попросила искать собаке новых хозяев. А позвонить и спросить, как там старенькая бабушка (мама Сергея Скрипаля - ред) - это нет.

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС

Но в четверг, 23 мая, в интернете появилась аудиозапись, на которой Сергей Скрипаль как ни в чем не бывало поздравляет свою племянницу с девятым мая. Дядя слегка журит её за то, что она ведёт такую публичную жизнь и часто общается с прессой.

«Привет, Викуль. Это Сережа. Чего-то пытался пробиться,абонент не отвечает. Ну ладно. С праздником. Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки? Ну ладно. У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, маму с праздником тоже, с Днем Победы. Ну давай, всё».

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Племянница отравленного в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля Виктория получила весточку из Англии.

- Я не могу рассказать кто поделился со мной информацией, но уверена, что это правда. Дядя и Юля живы, их очень прячут, перевозят все время с места на место. Удивительно, как до сих пор никто их не снял, потому что западные СМИ за такие фотографии обещают хорошие деньги (подробности).

Про «дело Скрипалей» снимут кино

О бывшем шпионе Сергее Скрипале и его дочери Юлии нет никаких новостей. Их самих не видно и не слышно. Вообще живы ли? Об этом власти Альбиона молчат. Но нельзя же совсем забыть о «злодеяниях русских»! И вот телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» торжественно объявила, что приступает к съемкам двухсерийного телевизионного фильма, в котором пойдет речь о событиях в Солсбери и Эймсбери (подробности).