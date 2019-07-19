Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Оскароносносный режиссер Оливер Стоун предложил своему давнему знакомому - Владимиру Путину - стать крестным отцом его дочери.
"Она хочет быть православной?", - спросил президент российской федерации.
"Мы сделаем её", - пообещал режиссер.
В ответ наш лидер предложил деятелю искусства поинтересоваться мнением девушки. Отметим, у Стоуна трое детей. Двое старших сыновья, младшую девочку зовут Тара.
В 2017 году вышел четырехсерийный документальный фильм режиссёра о Владимире Путине. Девиз ленты «Знай своего врага». Главный герой фильма признавался, что лента создавалась «буквально на ходу», поэтому часть сказанного он даже не помнит.
В 2019 Стоун взял у Путина интервью для фильма "В борьбе за Украину". Обе картины были показаны на российском телевидении.
ИСТОЧНИК KP.RU