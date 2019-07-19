Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

СЕГОДНЯ 22:32 2019-07-19T22:33:24+03:00

Президент в ответ поинтересовался хочет ли она быть православной

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Оскароносносный режиссер Оливер Стоун предложил своему давнему знакомому - Владимиру Путину - стать крестным отцом его дочери.

"Она хочет быть православной?", - спросил президент российской федерации.

"Мы сделаем её", - пообещал режиссер.

В ответ наш лидер предложил деятелю искусства поинтересоваться мнением девушки. Отметим, у Стоуна трое детей. Двое старших сыновья, младшую девочку зовут Тара.

В 2017 году вышел четырехсерийный документальный фильм режиссёра о Владимире Путине. Девиз ленты «Знай своего врага». Главный герой фильма признавался, что лента создавалась «буквально на ходу», поэтому часть сказанного он даже не помнит.

В 2019 Стоун взял у Путина интервью для фильма "В борьбе за Украину". Обе картины были показаны на российском телевидении.

ИСТОЧНИК KP.RU