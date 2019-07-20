Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные доходы

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-20T07:23:06+03:00

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"Чистый" доход артистов составляет 10-30% от той суммы, которую Росстат в своем исследовании. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин.

"Те высокие доходы, о которых, наверное, правильно заявляет Росстат, высококлассный артист перераспределяет. Артист не находится на гособеспечении. Все свои расходы несет сам, сам себя содержит. У него затратная часть идет на содержание коллектива", - пояснил он в интервью НСН.

Продюсер отметил, что его супруга, певица Валерия, тратит на раскрутку песни от 3,5 до 4,5 миллиона в месяц, плюс оплата телеэфира.

"Мы должны были инвестировать в песню, аранжировку, клип. Совокупность расходов составила 3,5 миллиона рублей. Чтобы таргетировать всю эту историю, нужно еще 1,5 миллиона" – рассказал Пригожин.

По его словам, в России артисты до сих пор зарабатывают только выступая на концертах. При этом они содержат свои коллективы, даже находясь в отпуске.

Как писал сайт kp.ru, СМИ опубликовали очередное исследование Росстата. Ведомство подсчитало, сколько в стране тех, кто получает миллион рублей в месяц и больше. Набралось 11 287 человек. Самые высокие зарплаты в сфере культуры, спорта и организации досуга — там средний показатель составил 5,8 млн рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU