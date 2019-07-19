2019-07-19T11:47:16+03:00
Экономика

Где в России получают миллион в месяц: культура, спорт и, конечно, нефтянка

Почему в России стало больше людей с большой зарплатой, объяснил эксперт [видео]
Владимир НИКОЛАЕВ
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Самые высокие зарплаты получают в сфере культуры, спорта и организации досуга.Самые высокие зарплаты получают в сфере культуры, спорта и организации досуга.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Росстат подсчитал сколько в стране тех, кто получает миллион рублей в месяц и больше. Набралось 11 287 человек. Это менее 0,1% общей численности работников, но темпы роста их рядов поражают. Численность месячных миллионеров выросла на 38% - в прошлом году таких добытчиков было всего около 7 тысяч.

Самые высокие зарплаты, уточняет Росстат, миллионеры получают в сфере культуры, спорта и организации досуга — там средний показатель составил 5,8 млн рублей в месяц. Хорошо живут и в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (2,7 млн рублей).

Это в среднем. А по количеству миллионщиков впереди всех торговля и ремонт транспорта — 1960 человек. Меньше всего людей с такими зарплатами в сфере водоснабжения и утилизации отходов — 13 человек.

- Эти цифры свидетельствуют не о расслоении, а о том, что экономика обеляется, - пояснил КП экономист Никита Кричевский. - Возникает все больше вопросов к происхождению денег. При совершении крупных покупок, получении налоговых вычетов, ипотеки. Нужно подтверждать источники доходов, левые справки уже не прокатывают.

- Вот так дела — а я думал, что это продолжается расслоение общества по доходам...

- Расслоение имеет место, оно увеличивается. Причем, за счет того, что доходы самых необеспеченных слоев уменьшаются более высокими темпами, чем растут доходы в группе наиболее обеспеченных.

По данным того же Росстата, месячная зарплата половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, менее 34335 руб. Зарплаты 10% самых высокооплачиваемых сотрудников превышают зарплаты 10% самых низкооплачиваемых сотрудников в 13 раз.

Никита Кричевский прокомментировал данные Росстата о том, что около 11 тысяч россиян получают зарплату более миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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