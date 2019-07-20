Разведчики минобороны США считают, что Россия и Китай "представляют собой угрозу" для страны
В Америке назвали две страны, которые представляют для них угрозу. По мнению директора разведывательного управления министерства обороны США Роберта Эшли, Россия опасна для Америки в краткосрочной перспективе. Китай тоже несет угрозу, но уже в долгосрочном прогнозе.
- В краткосрочной перспективе это Россия. Кроме того, несколько тысяч ядерных зарядов представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное, - заявил Роберт Эшли.
Помимо этого, он уверен, что страна может повести себя непредсказуемо, если ее припереть к стене. По мнению Эшли, это применимо и к России, сообщает "РИА Новости".
Напомним, сто "КП" писала ранее о том, что большинство американцев считают Россию главной угрозой для США. Больше половины жителей страны боится военной мощи РФ. Пентагон уже выражал опасения относительно разработки гиперзвукового оружия в России и Китае.
ИСТОЧНИК KP.RU