Разведчики минобороны США считают, что Россия и Китай "представляют собой угрозу" для страны

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-20T07:58:22+03:00

Китай, по мнению американцев, опасен, если его "припереть к стене"

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В Америке назвали две страны, которые представляют для них угрозу. По мнению директора разведывательного управления министерства обороны США Роберта Эшли, Россия опасна для Америки в краткосрочной перспективе. Китай тоже несет угрозу, но уже в долгосрочном прогнозе.

- В краткосрочной перспективе это Россия. Кроме того, несколько тысяч ядерных зарядов представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное, - заявил Роберт Эшли.

Помимо этого, он уверен, что страна может повести себя непредсказуемо, если ее припереть к стене. По мнению Эшли, это применимо и к России, сообщает "РИА Новости".

Напомним, сто "КП" писала ранее о том, что большинство американцев считают Россию главной угрозой для США. Больше половины жителей страны боится военной мощи РФ. Пентагон уже выражал опасения относительно разработки гиперзвукового оружия в России и Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU