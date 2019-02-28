2019-02-28T07:13:29+03:00
Политика

Большинство американцев считают Россию главной угрозой для США

Половина жителей Соединенных Штатов боится военной мощи РФ
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
За последние годы больше американцев стали видеть в России врагаЗа последние годы больше американцев стали видеть в России врагаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Большинство жителей США считают Россию главным врагом своей страны. Как отмечается в опросе издания Gallup, число настроенных против нашей страны американцев выросло за последние годы в несколько раз.

Исследование проводилось с первого по 10 февраля в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). 52% американцев оценили военную мощь России как "критическую угрозу" для жизненно важных интересов США. Для сравнения, в 2016 году этот показатель был 39%, а в 2004 году всего 18%.

Главным врагом США РФ назвали 32% опрошенных, 21% считают таковым Китай и лишь 14% все еще опасаются Северную Корею. В прошлом году нашу страну главным врагом называли 19% жителей Штатов, а КНДР - 51%.

Отмечается, что в в рейтинге “плохих стран” Россия на первом месте чаще стоит у демократов, в то время как республиканцы считают, что больше опасаться надо Китая или Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вашингтон и Пхеньян выступают за обоюдное открытие представительств
Пакистан обстрелял ряд населенных пунктов в индийском Кашмире
Ритейлеры просят ФАС возбудить дело против Visa и Mastercard
Река Русская затопила город в Калифорнии
В Ханое проходит второй день саммита США-КНДР
Конгрессмены США хотят узнать о доходах президента России
Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле
В США более 50 человек попали в больницу из-за выброса хлора в водопроводной компании
Исламабад просит США вмешаться в конфликт Пакистана с Индией
Зеленский пообещал в случае победы на выборах посадить Порошенко
В Сети пользователи высмеивают очередную выходку Порошенко
Появилось видео столкновения поезда с платформой в Каире
Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море
"Союз-СТ" со спутниками OneWeb успешно стартовал с космодрома Куру
Умер боец ММА Аркадий Лисин
Итог матча Реал Мадрид - Барселона: в столице Испании каталонцы устроили разгром 3:0 и вышли в финал Кубка
Законопроект о цифровых участках поступил на рассмотрение Госдумы
НАТО в начале марта проведет учения в Черном море
Организаторы "Евровидения" сожалеют о решении Украины не участвовать в конкурсе 2019 года
Россия и Израиль изучат вопрос об удалении из Сирии иностранных сил
Пожарные в Германии спасли застрявшую в люке толстую крысу
Экс-адвокат Трампа признался, что у него нет данных о «сговоре» президента США с Россией
Минкультуры РФ сообщило о нарушениях в системе безопасности четырех крупнейших музеев