Большинство американцев считают Россию главной угрозой для США

СЕГОДНЯ 07:13 2019-02-28T07:13:29+03:00

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Большинство жителей США считают Россию главным врагом своей страны. Как отмечается в опросе издания Gallup, число настроенных против нашей страны американцев выросло за последние годы в несколько раз.

Исследование проводилось с первого по 10 февраля в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). 52% американцев оценили военную мощь России как "критическую угрозу" для жизненно важных интересов США. Для сравнения, в 2016 году этот показатель был 39%, а в 2004 году всего 18%.

Главным врагом США РФ назвали 32% опрошенных, 21% считают таковым Китай и лишь 14% все еще опасаются Северную Корею. В прошлом году нашу страну главным врагом называли 19% жителей Штатов, а КНДР - 51%.

Отмечается, что в в рейтинге “плохих стран” Россия на первом месте чаще стоит у демократов, в то время как республиканцы считают, что больше опасаться надо Китая или Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU