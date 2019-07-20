Зеленский поручил доложить ему о ходе расследования убийства Шеремета

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-20T15:46:07+03:00

Журналист погиб в июле 2016 года в результате подрыва автомобиля

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал доложить ему о ходе расследования убийства известного журналиста Павла Шеремета. Обсуждение данного вопроса состоится на заседании во вторник, 23 июля.

"Прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу Службы безопасности Украины и доложить о ходе расследования", — написал Зеленский у себя на странице в Facebook.

Он напомнил, что сам экс-глава государства Петр Порошенко назвал раскрытие этого преступления "делом чести", однако прошло уже три года - вопросов все еще "больше, чем ответов".

"Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?", - подытожил Зеленский.

Президент также пригласил на заседание журналистов.

Сайт kp.ru писал, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. Утром он сел за руль машины своей гражданской жены, редактора сайта "Украинская правда" Алены Притулы и поехал на работу. Автомобиль взорвался спустя несколько сотен метров. К его днищу была прикреплена самодельная бомба с 500 граммами тротила.

ИСТОЧНИК KP.RU