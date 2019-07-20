2019-07-20T19:07:52+03:00
В мире

Трамп надеется вызволить из тюрьмы в Стокгольме репера A$AP Rocky

Американский исполнитель из-за отмены концертов теряет миллионы долларов
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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За музыканта с момента ареста неоднократно вступались и другие знаменитости, в том числе другой американский репер Канье Уэст и его экс-супруга Ким Кардашьян.За музыканта с момента ареста неоднократно вступались и другие знаменитости, в том числе другой американский репер Канье Уэст и его экс-супруга Ким Кардашьян.Фото: Страница в социальной сети героя публикации
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Дональд Трамп готов лично поручится за арестованного в Стокгольме репера A$AP Rocky – об этом рассказал сам президент США по итогам разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Представитель Швеции ответил, что понимает заинтересованность главы Белого дома в освобождении соотечественника и готов к дальнейшим обсуждениям судебного дела. Но пытаться повлиять на прокуроров независимой судебной системы Швеции премьер-министр, по его словам, не собирается.

"У меня только что был отличный телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, который заверил меня, что с американским гражданином Эйсэпом Роки будут обращаться справедливо. Я в свою очередь уверил его, что Эйсэп не склонен к побегу, и предложил лично поручиться за то, чтобы отпустить его под залог или еще какую-либо альтернативу" – передает ТАСС слова американского президента.

Трамп добавил, что в ближайшие двое суток собирается провести еще один телефонный разговор с представителем Швеции.

За музыканта с момента ареста неоднократно вступались и другие знаменитости, в том числе другой американский репер Канье Уэст и его экс-супруга Ким Кардашьян.

Сайт kp.ru ранее рассказывал о произошедшем в столице Швеции инциденте - известного рэп-исполнителя задержали по подозрению в нападении и нанесении побоев разной степени тяжести. Сам артист заявил, что невиновен и конфликт спровоцировал не он. Помимо ущерба репутации, репер теряет миллионы долларов из отмененных во многих городах мира концертов, в том числе и в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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