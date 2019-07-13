2019-07-13T15:57:15+03:00
Общество

Ракета «Протон-М» стартовала с Байконура

Это десятый космический пуск, проведенный Россией в 2019 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ракета «Протон-М» с третьей попытки стартовала с БайконураРакета «Протон-М» с третьей попытки стартовала с БайконураФото: скрин с видео
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В субботу, 13 июля, ракета «Протон-М», на борту которой находится космическая обсерватория «Спектр-РГ», с третьей попытки стартовала с космодрома Байконура в Казахстане. Трансляция запуска ведётся на сайте Роскосмоса.

Отделение «Спектра-РГ» от разгонного блока «ДМ-03» запланировано на 17.31 московского времени. Выведение обсерватории на орбиту планируется провести при помощи двух включений двигательной установки разгонного блока.

Запуск астрофизической обсерватории Спектр-РГ.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, первоначально старт ракеты планировался на 21 июня, но из-за «выявленных замечаний» Роскосмос официально объявил о переносе запуска «Протон-М».

Напомним, 19 апреля 2018 года с космодрома Байкону успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с российским военным спутником "Благовест". Тогда представитель российского оборонного ведомства заявил, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.

Ракета «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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