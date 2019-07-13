Ракета «Протон-М» стартовала с Байконура
В субботу, 13 июля, ракета «Протон-М», на борту которой находится космическая обсерватория «Спектр-РГ», с третьей попытки стартовала с космодрома Байконура в Казахстане. Трансляция запуска ведётся на сайте Роскосмоса.
Отделение «Спектра-РГ» от разгонного блока «ДМ-03» запланировано на 17.31 московского времени. Выведение обсерватории на орбиту планируется провести при помощи двух включений двигательной установки разгонного блока.
Запуск астрофизической обсерватории Спектр-РГ.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, первоначально старт ракеты планировался на 21 июня, но из-за «выявленных замечаний» Роскосмос официально объявил о переносе запуска «Протон-М».
Напомним, 19 апреля 2018 года с космодрома Байкону успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с российским военным спутником "Благовест". Тогда представитель российского оборонного ведомства заявил, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.
Ракета «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура.
ИСТОЧНИК KP.RU