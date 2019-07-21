В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии

СЕГОДНЯ 01:51 2019-07-21T01:51:36+03:00

В одной комнате с футболистами живут еще 20 человек [видео]

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В Интернете появились кадры из барака, где живут Александр Кокорин и Павел Мамаев. Колонию в Белгородской области, где отбывают заключение футболисты, посетила российская журналистка Ольга Скабеева.

Условия жизни Кокорина и Мамаева в колонии.Журналистка Ольга Скабеева посетила исправительное учреждение, где отбывают наказание футболисты

В своих соцсетях она опубликовала фотографии кроватей с табличками спортсменов в тюремной одежде, совместный снимок с футболистами, а также видео из барака футболистов.

По ее словам, вместе с Кокориным и Мамаевым в общежитии для правонарушителей живут ещё 20 человек, в том числе— малолетний убийца, передовик швейного цеха и мошенник

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были осуждены за участие в драке и нанесении побоев. Вместе с ними сроки получили брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Они получили по полтора года с отбыванием в колонии общего режима.

В начале прошлой недели спортсмены прибыли в исправительную колонию № 4, расположенную в городе Алексеевка Белгородской области. В этой ИК содержатся впервые осужденные мужчины. Ранее мы сообщали, что, как и во всех подобных заведениях, здесь есть футбольное поле и возможность заниматься другими видами спорта в свободное от работы время.

ИСТОЧНИК KP.RU