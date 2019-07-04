2019-07-04T15:14:24+03:00
Общество

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Два друга покинули "Бутырку", где провели почти год
Григорий ЛЕОРДА
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Футболисты уехали в колонию отбывать срок.Футболисты уехали в колонию отбывать срок.
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Павел Мамаев и Александр Кокорин этапированы в колонию Белгородской области. Об этом сообщат УФСИН. Два друга проведут за решеткой по полтора года.

Напомним эту историю. Футболисты побалагурили в Москве в прошлом октябре. Мамаев и Кокорин отмечали победу "Зенита" в ночном клубе. А после гулянки стали участниками двух драк. Спустя несколько дней их задержали. С тех пор они находились в "Бутырке". Пока изучали обвинение, устраивали футбол во дворе СИЗО.

К слову, еще до колонии Кокорин признался, что урок полностью усвоил, тюрьма этому способствует.

"Хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях", - заявил он в письме обществу.

Но потом футболист сказал, что тюрьма его ничему не научила. Он признался, что бездельничает и государство тратит на него деньги. Но спортсмен не унывает и делится планами на свой срок.

- Буду тренировать осужденных в колонии, я бы там спортзал современный сделал. Можно кружок спортивный создать и матч организовать, - заявлял Павел Мамаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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