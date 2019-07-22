Крупнейшие российские банки подверглись хакерской атаке

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-22T09:24:29+03:00

Только за первое полугодие этого года злоумышленники пытались украсть со счетов больше 24 миллиардов рублей

Изменить размер текста: A A

Крупнейшие российские банки несколько раз подвергались хакерским атакам. Злоумышленники пытались похитить со счетов деньги. Только за первые шесть месяцев этого года службы безопасности банков предотвратили похищение на общую сумму 24 миллиарда рублей.

Причем в каждом банке суммы были разные. Они варьировались от 18 миллиардов рублей до 10 миллионов рублей. Разбег зависел от популярности финансовой компании, сообщает газета «Известия».

При этом, изданию не удалось выяснить, получилось ли у хакеров похитить со счетов какие – либо средства. Центробанк не стал комментировать эту информацию.

Напомним, что ранее сайт Kp.ru писал об удачных атаках хакеров на банки. Только в 2018 году мошенники смогли похитить из российских банков более 58 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU