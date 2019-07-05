2019-07-05T13:16:20+03:00
Экономика

В 2018 году хакеры украли из российских банков более 58 миллионов рублей

Центробанк оценил ущерб, нанесенный группировками Cobalt и Silence
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Центробанк оценил ущерб, нанесенный группами Cobalt и SilenceЦентробанк оценил ущерб, нанесенный группами Cobalt и SilenceФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 2018 году хакеры из группы Cobalt украли не менее 44 миллионов рублей из российских банков, а ущерб от атак группировки Silence составил не менее 14 миллиона рублей. Соответствующие данные были представлены в «Обзоре основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году», подготовленном Банком России.

«Согласно данным ФинЦЕРТ, ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы в 2018 году от атак группы Cobalt составил не менее 44 млн рублей, а от атак, которые, как предполагается, были осуществлены группой Silence, - не менее 14 млн 403 тыс. рублей», - говорится в отчете, представленном на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Напомним, в феврале этого года был опубликован отчет IT-компании Positive Technologies, в котором ущерб от действий двух группировок за полгода оценивается в 76 миллионов рублей. Согласно данным компании, хакеры начали маскироваться под подразделения Центробанка. Тогда представители многих банков подтверждают участившиеся атаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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