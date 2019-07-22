Роструд назвал регионы, где сложнее всего устроиться на работу
В начале июля Роструд опубликовал данные по напряженности на рынке труда. Этот показатель высчитывается из соотношения количества безработных в регионе к количеству открытых вакансий. По всей стране этот показатель довольно низкий, 0.5, но есть регионы где ситуация гораздо сложнее.
Рейтинг самых сложных для устройства на работу мест возглавляют:
1. Ингушетия
2. Чечня
3. Дагестан
4. Северная Осетия
5. Тыва
В Ингушетии показатель составляет 118.4, на 24.3 официально безработных в республике открыто всего 206 вакансий. В прочих регионах ситуация не так плачевна, в Чечне 23.8, в Дагестане 18.6, в Северной Осетии 6.1 и в Тыве 5.3, сообщает RT.
Самыми благоприятными для трудоустройства стали Амурская и Еврейская автономные области, там каждого безработного ждет по десять вакансий.
Ранее Минтруд сообщил, что безработное население составляет в России около 1 процента.
ИСТОЧНИК KP.RU