2019-07-22T11:27:17+03:00
Экономика

Роструд назвал регионы, где сложнее всего устроиться на работу

В целом по стране показатель — 2 вакансии на человека
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Минтруд сообщил, что безработное население составляет в России около 1 процентаМинтруд сообщил, что безработное население составляет в России около 1 процентаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В начале июля Роструд опубликовал данные по напряженности на рынке труда. Этот показатель высчитывается из соотношения количества безработных в регионе к количеству открытых вакансий. По всей стране этот показатель довольно низкий, 0.5, но есть регионы где ситуация гораздо сложнее.

Рейтинг самых сложных для устройства на работу мест возглавляют:

1. Ингушетия

2. Чечня

3. Дагестан

4. Северная Осетия

5. Тыва

В Ингушетии показатель составляет 118.4, на 24.3 официально безработных в республике открыто всего 206 вакансий. В прочих регионах ситуация не так плачевна, в Чечне 23.8, в Дагестане 18.6, в Северной Осетии 6.1 и в Тыве 5.3, сообщает RT.

Самыми благоприятными для трудоустройства стали Амурская и Еврейская автономные области, там каждого безработного ждет по десять вакансий.

Ранее Минтруд сообщил, что безработное население составляет в России около 1 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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