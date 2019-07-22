Лидер «Слуги народа» перечислил основные законопроекты в новой Раде

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-22T14:03:22+03:00

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Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и изменения в Конституцию, связанные с отзывом депутата или прекращением его полномочий, станут первоочередными законопроектами, которые президентская партия «Слуга народа» будет инициировать в Верховной Раде Украины нового созыва. Соответствующие заявление сделал глава политического объединения лидера незалежной Дмитрий Разумков.

«Это и депутатская неприкосновенность, которую нужно будет снимать, это и законы, связанные с изменением регламента, это и изменения в Конституцию, связанные с отзывом народного депутата или прекращением его полномочий, это и закон о наказании за неперсональное голосование, так называемое кнопкодавство и многие другие вещи», - сказал политик, добавив, что на рассмотрение будут также вынесены проекты законов профильного направления, требующие «оперативной реакции парламента».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, партия президента Украины Владимира Зеленского уверенно опережает конкурентов на выборах в Раду. По последним данным ЦИК, который подсчитал 54,68% процентов бюллетеней, «Слуга народа» набрала больше 40% голосов «Слуга народа» набрала 42.47%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721584" frameborder="0"></iframe> ЦИК Украины объявил результаты парламентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU