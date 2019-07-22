2019-07-22T14:03:22+03:00
Политика

Лидер «Слуги народа» перечислил основные законопроекты в новой Раде

Дмитрий Разумков сообщил, что президентская партия будет инициировать законы, требующие «оперативной реакции парламента» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Дмитрий РазумковДмитрий РазумковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и изменения в Конституцию, связанные с отзывом депутата или прекращением его полномочий, станут первоочередными законопроектами, которые президентская партия «Слуга народа» будет инициировать в Верховной Раде Украины нового созыва. Соответствующие заявление сделал глава политического объединения лидера незалежной Дмитрий Разумков.

«Это и депутатская неприкосновенность, которую нужно будет снимать, это и законы, связанные с изменением регламента, это и изменения в Конституцию, связанные с отзывом народного депутата или прекращением его полномочий, это и закон о наказании за неперсональное голосование, так называемое кнопкодавство и многие другие вещи», - сказал политик, добавив, что на рассмотрение будут также вынесены проекты законов профильного направления, требующие «оперативной реакции парламента».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, партия президента Украины Владимира Зеленского уверенно опережает конкурентов на выборах в Раду. По последним данным ЦИК, который подсчитал 54,68% процентов бюллетеней, «Слуга народа» набрала больше 40% голосов «Слуга народа» набрала 42.47%.

ЦИК Украины объявил результаты парламентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Болтон обсудил с главой МИД Японии ситуацию с Ираном и КНДР
В Торонто из-за кишечной палочки закрыли часть городских пляжей
В Нью-Йорке около 33 тысяч человек остались без электричества из-за жары
Минобороны назвал фейком сообщение об ударе ВКС России по рынку в Сирии
Москвич купил фальшивый билет на концерт Metallica за 7 тысяч рублей
Надежда Савченко получила восемь голосов на выборах в Верховную Раду Украины
Питомцев зоопарков защитят от агрессивных посетителей
Британия признала, что их ВМС не в силах защитить страну
В Иране арестовали 17 американских шпионов
Парапланерист чудом выжил и снял свое крушение на видео
Индия запустила к Луне автоматическую станцию с посадочным модулем и луноходом
В Лондоне бушует крупный пожар в торговом центре
Из-за Бориса Джонса замглавы МИД Великобритании ушел в отставку
На станции метро "Окская" создадут иллюзию реки в синих тонах
Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов С-400